Nach Tod des "Easy Rider"-Stars Freunde und Kollegen trauern um Peter Fonda

Peter Fonda (1940-2019) ist am Freitag in Los Angeles im Alter von 79 Jahren verstorben. Der Star aus dem Kultfilm "Easy Rider" und aus zahlreichen anderen Produktionen hatte lange gegen eine Lungenkrebserkrankung gekämpft. Zahlreiche Kollegen aus Hollywood erinnerten sich in den sozialen Medien an den Schauspieler.