Geiss-Botschaft an Peta: "Ich scheiß drauf, was die sagen"

Die 54-Jährige fühlt sich persönlich angegriffen und fordert die Tierschutzorganisation auf, sich an anderer Stelle einzusetzen. "Bild" sagt sie weiter: "Es werden Tiere auf der ganzen Welt schlimm gequält. Bei uns leben Kühe, Hühner und Schweine in Massentierhaltung, damit Menschen billiges Fleisch, Milch oder Eier zu sich nehmen können. Da sollte sich Peta mehr einsetzen, aber bitte doch nicht bei uns! Ich scheiß drauf, was die sagen."

