Milde Meeresluft aus dem Süden bringt wärmere Temperaturen in den Freistaat. Am Samstag hält sich zunächst am Vormittag lokal noch Nebel, im Laufe des Tages setzt sich aber meist die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Norden ziehen gebietsweise dichte Schleierwolken auf.