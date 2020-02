"Es bleibt stürmisch", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. In Schauer- und Gewitternähe seien Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung möglich. In den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen sind schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich.