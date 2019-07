Wälder des Freistaats Bayern sollen wachsen

Das solle der "ganz besondere bayerische Akzent" zum Klimaschutz werden, sagte Söder am Mittwoch in München. Auf den Zuschuss des Wirtschaftsbetriebs "Bayerische Staatsforsten" zum Staatshaushalt will Söder zu Gunsten von Investitionen in den Waldumbau und die Wald-Forschung weitgehend verzichten. Überlegt werde, auch die privaten Waldbesitzer beim Umbau ihrer Wälder zu unterstützen. Eine weitere Idee: 2.000 Hektar der Auenwälder bei Neuburg an der Donau sollen zum "nationalen Naturmonument" erklärt werden. Das sei "einige Schwellen unter einem Nationalpark".