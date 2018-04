Sabia: Neuer Freund und Partner in Sicht?

Auch in 2018 scheint die Suche nach Mr. Right für die 40-Jährige nicht oberste Priorität zu haben: "Ich bin wenig kompromissbereit, was mein Privatleben betrifft. Meine Kinder stehen für mich an erster Stelle." Obwohl sie durchaus Dates habe, scheint ein neuer Mann noch nicht wirklich in ihr aktuelles Leben zu passen. "Ich habe dann sehr schnell für mich selbst festgestellt, dass ich doch noch nicht so bereit dafür bin und schon gar nicht, Zeit von meiner privaten Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, in jemand anderen zu investieren", so Boulahrouz.