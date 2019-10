Nach Startelf-Einsatz in Piräus FC Bayern: So sieht Thomas Müllers Perspektive jetzt aus

Anders Müller. Drei Torschüsse, eine direkte und eine indirekte Torvorlage zu den beiden Robert-Lewandowski-Treffern. Müller, zunächst Rechtsaußen, dann in zentraler Position, spielte sehr engagiert, lief und rackerte, kein anderer Spieler auf dem Platz führte so viele Zweikämpfe (16). Der 30-jährige Weltmeister von 2014, die bajuwarische Identifikationsfigur des FC Bayern, der Publikumsliebling, empfahl sich für weitere Startelf-Einsätze – klingt komisch, ist aber so.