Auch in den Jahren davor hat die Bundespartei getrickst. "2015 und 2016 gab es ebenfalls nicht korrekte Buchungen", teilte ein Sprecher des Deutschen Bundestags der AZ auf Anfrage mit. In diesen Fällen bestehe aber Vertrauensschutz. Was bedeutet: Die Freien Wähler dürfen das zu viel ausbezahlte Geld behalten. Aufgeflogen war das Ganze nach einem Bericht des "Spiegels" im Januar, woraufhin die Bundestagsverwaltung den Sachverhalt überprüfte.