Nach Sorge der Fans Katzenberger bestätigt: Es soll Costa Cordalis besser gehen

Anfang März war berichtet worden, dass Costa Cordalis in ein Krankenhaus eingewiesen worden war. Sohn Lucas berichtete damals gegenüber "RTL", dass sein Vater "insgesamt sehr schwach" sei und "viel Wasser im Körper" habe. In der ProSieben-Show "Schlag den Star" konnte Lucas am 16. März allerdings erklären: "Alles wieder top. Zwei harte Wochen, wo mein Vater im Krankenhaus war. Jetzt geht's ihm wieder gut. Also ich bin hier topfit und er auch."