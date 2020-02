München - Schnee und leichter Frost im Bergland, Sonne im Süden: Das Wetter in Bayern ist am Dienstag von Gegensätzen bestimmt. Während es im Süden des Landes meist trocken und zunehmend heiter wird, ist es nördlich der Donau meist bewölkt mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter, die Höchstwerte liegen bei fünf bis zwölf Grad. Oberhalb von 800 Metern kann es glatt werden.