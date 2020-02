Durch die acht Erfolge in seinen bisher zehn Bundesliga-Partien hat Flick (unentschieden kann der Mann offenbar nicht!) mal eben sieben Punkte auf Leipzig gutgemacht. Ruckzuck per Flick-Flack an die Spitze. Für das Überholmanöver benötigt man das direkte Duell am kommenden Sonntag in München nun gar nicht, ursprünglich war es an der Säbener Straße als ultimativ günstiger Turnaround-Zeitpunkt ausgemacht. Samt Abreibung – so wie man sie in den vergangenen Jahren stets Borussia Dortmund in der Allianz Arena verpasste. Etwa als die Schwarz-Gelben am 28. Spieltag der vergangenen Saison als Tabellenführer kamen und sich mit 0:5 als gestürzte Herausforderer wieder trollten.