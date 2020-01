Weißes Fest soll nun in Allach stattfinden

Die in Allach-Untermenzing wohnende Fremdsprachenkorrespondentin dachte an den Wirt Michael Vogel, in dessen Biergarten sie desöfteren einkehrt. Sie sprach mit ihrem Bekannten Richard Kirmis. "Es war Zufall, dass wir uns getroffen haben und die gleiche Idee hatten," sagt Liesabeths. Die drei beschlossen, ein Weißes Fest zu feiern: am 7. Februar in der Schießstätte in Allach.