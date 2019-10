München - Auch Tage nach dem 3:1-Sieg des TSV 1860 gegen den 1. FC Kaiserslautern sorgt das rabiate Vorgehen der Münchner Polizei noch immer für Gesprächsstoff: Nachdem die Verantwortlichen des FCK am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme scharfe Kritik am Einsatz der Beamten geäußert hatten, will sich am Freitag wiederum die Polizei zu Wort melden.