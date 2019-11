Ob Keller, Oral, Magath oder ein anderer Kandidat bald an der Grünwalder Straße wirken, bleibt abzuwarten: Vorerst wird am Samstag im Auswärtsspiel beim Halleschen FC (14 Uhr, im AZ-Liveticker) der bisherige Bierofka-Assistent Oliver Beer an der Seitenlinie stehen.