Vielmehr scherzte der Oberpfälzer über den Vergleich mit Maurer: "Ich habe in meinem Vertrag keine Klausel stehen, dass ich eine Summe x überwiesen kriege, wenn ich die Rekorde von Reiner Maurer breche." Was selbstredend mehr zählt als Lohn der Löwen, sei das Punktekonto: "Wenn wir am Saisonende alle Rekorde gebrochen haben und Achter werden, können wir zwar sagen, wir haben das Saisonziel erreicht. Der ein oder andere wird sich aber schon fragen, ob da nicht mehr möglich gewesen wäre."