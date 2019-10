Wohnungspolitik: Sozial und sicher

"Sozial. Sicher. Ökologisch.“ So soll jetzt das neue Motto lauten. "Unser Ziel ist es, den Druck aus dem Alltag der Menschen in München zu nehmen", sagt Verena Dietl und zählt auf: "Mit kostenfreier Kita, kostenfreien Mittagessen in Alten- und Servicezentren, mit der Erhöhung der Münchenzulage oder dem städtischen Mietenstopp."