Ein gekonnter Seitenhieb an Reisinger und dessen Kritik an Ismaiks später Überweisung der kürzlich von Geschäftsführer Michael Scharold abgerufenen 1,5 Millionen Euro. Die Sechzger kommen jedoch im Zwischenlizenzierungsverfahren des DFB trotz einer Fristversäumnis ohne Strafe davon.

Löwen in der 3. Liga: Ismaik "mit Abschneiden zufrieden"

Ismaiks Konter geht bei Betrachtungs seines Wirkens bei den Giesingern allerdings auch nach hinten los, denn: Während Merkel von technischem Fortschritt spricht, hat Ismaik nach AZ-Informationen rund 70 Millionen in 1860 investiert und könnte von seinen mehrfach kommunizierten Zielen Bundesliga und Champions League kaum weiter entfernt sein.

Die Realität klingt derzeit, auch am Ende von Ismaiks Nachricht nebst Weihnachtswünschen an alle Löwen deutlich anders: "Mit dem bisherigen Abschneiden unserer Löwen in der Dritten Liga bin ich zufrieden. Mehr war als Aufsteiger auch nicht zu erwarten."

