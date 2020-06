Nach Rassismusvorwurf Herzogin Meghan distanziert sich von bester Freundin Jessica Mulroney

"Sie hat sich von Jessica distanziert, weil ihre Aussagen inakzeptabel und beleidigend waren", so der Insider. Ohnehin seien Meghans Freunde seit geraumer Zeit besorgt darüber gewesen, dass Mulroney ihre Freundschaft zu Meghan genutzt hätte, um ihre Geschäfte voranzutreiben. Die Berichte, dass Meghan den Kontakt zu ihrer besten Freundin komplett eingestellt hätte, seien dem Insider zufolge aber übertrieben. Mulroney sei in der Vergangenheit schließlich in sehr schweren Zeiten immer für Meghan da gewesen.