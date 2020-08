Nach "Promi Big Brother"-Aus Jenny Frankhauser genießt "Familienzeit" mit Daniela Katzenberger

Alessia-Millane Herren rückt in den TV-Container nach

Kurz darauf verließ auch Senay Gueler (44) den TV-Container freiwillig. Um die freien Plätze wieder aufzufüllen, rückte Alessia-Millane Herren (18), Tochter von Ballermann-Sänger Willi Herren (45), am Freitag (14. August) in die "PBB"-Märchenwelt nach. 2017 nahm ihr Vater an dem Format teil. "Ich darf jetzt genau das auch mal erleben, was mein Vater erlebt hat. Dann bin ich seiner Arbeit und seinem Beruf total nah", erklärt sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung.