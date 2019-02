Mölders-Auswechslung taktische Überlegung

Bierofka bemühte dennoch optimistische Worte: "Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viel Herz und Leidenschaft gezeigt, da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Jetzt heißt es, Mund abputzen und zu hoffen, dass wir in Uerdingen was holen." Mit Frontmann Mölders.