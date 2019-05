München/Zwickau - "Absteiger! Absteiger!" Wenig feinfühlig bedachten die Fans in Zwickau beim 5:2 ihres FSV den TSV 1860 mit hämischen Rufen. Nichtsdestotrotz: Die Lage beim Löwen ist sportlich angespannt - die Demütigung in Sachsen war schon die sechte Pflichtspielpleite in Folge.