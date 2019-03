Nun zieht das Kreisverwaltungsreferat Konsequenzen, und will künftig keine vorläufigen Zahlen mehr schätzen und an Wahltagen öffentlich machen. Das will Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) nächste Woche vom Stadtrat beschließen lassen. Mögliche Folge: Dass vorläufige amtliche Endergebnisse an Wahlabenden erst sehr viel später vorliegen als bisher.