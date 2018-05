Nach offiziellem Liebes-Aus Boris und Lilly Becker bereits ohne Eheringe unterwegs?

Lange Zeit gab es Gerüchte, die am Dienstag offiziell bestätigt wurden: Boris Becker (50) und seine Lilly (41) ließen über ihren Anwalt in der "Bild" bekanntgeben, dass sie sich "einvernehmlich und freundschaftlich" getrennt hätten. Wenige Stunden später seien beide bereits ohne ihre Eheringe in der Öffentlichkeit gesichtet worden, wie die "Daily Mail" berichtet.