Im Bergsteiger-Bus zum letzten Mal gesehen

Nach den Schilderungen des Vaters befand sich seine Tochter auf einer Wanderung von München nach Venedig. Die letzte Nacht, vom 28.08.2020 auf den 29.08.2020, hatte die junge Frau im Gasthof Post in Vorderriß, Lenggries, verbracht. Es konnte ermittelt werden, dass Katrine am Sonntag um 09.53 Uhr in Vorderriss in den "Bergsteiger-Bus" in Richtung Eng, Tirol, einstieg.