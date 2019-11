München - Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge will die Irritationen um die Absage an Trainer Arsène Wenger möglichst bald in einem persönlichen Gespräch mit dem Franzosen ausräumen. "Vielleicht haben wir uns irgendwie missverstanden", sagte der Vorstandschef des FC Bayern München am Samstagabend nach dem 4:0 des deutschen Meisters in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund.