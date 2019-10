Die Münchner Sozialdemokraten fordern in einem Antrag, dass in Grünanlagen an der Isar in einen Hain 31 Bäume zum Gedenken der 31 von Neonazis ermordeten Menschen gepflanzt werden sollen. Es gehe um die Erinnerung an die Opfer des Oktoberfestattentats von 1980, der Morde des NSU und der Morde im OEZ im Jahr 2016. Auf einem Hinweisschild sollen die Namen der Opfer stehen, heißt es im Antrag.