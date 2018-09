München/Berlin - Nach der umstrittenen Aussage zur Migration fordert SPD-Vize Natascha Kohnen den Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Migration als "Mutter aller politischen Probleme in unserem Land" zu bezeichnen, ist falsch und gefährlich", sagte die bayerische Landeschefin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München.