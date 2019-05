"Eine große Rolle haben die "MeToo"-Debatte und die Berichterstattung in den Medien gespielt", sagte Oberstaatsanwältin Veronika Gieser am Donnerstag. Inzwischen sei ein anderes Bewusstsein für Straftaten vorhanden und vor allem Vorfälle in Beziehungen, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz würden anders gewertet.