Vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea am 8. August planen die Bayern ein Testspiel – wohl am 31. Juli. Der Gegner ist noch unklar. Auch ein Kurztrainingslager wird geprüft. Beim Königsklassen-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August) wollen die Bayern in Bestform sein.