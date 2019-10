Becherwürfe und Tritte im Gästeblock

Für die Münchner Löwen endete die Begegnung in der Dritten Liga mit einem klaren 3:1. Mannschaft und Fans wollten gerade ihren Sieg feiern, als es auf den Rängen plötzlich rund ging. "Eine Gruppe innerhalb des Gästeblocks ist negativ aufgefallen", betonte am Freitag Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Dieses "Problemklientel" habe Straftaten begangen, so Martins. Unter anderem wurden Polizisten mit Bierbechern beworfen, ein Anhänger des 1. FCK habe einen Polizisten getreten. Der Verdächtige wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Abpfiff der Begegnung am letzten Samstag "herrschte aufgrund des sportlichen Misserfolgs im Gästeblock eine sehr aufgeheizte Stimmung", so die Polizei.