Nach Kritik an royaler Familie Herzogin Camilla zeigt sich mit schicker Pfauenmaske

Es ist nach Prinz William (38) erst das zweite hochrangige Mitglied der britischen Königsfamilie, das sich in der Öffentlichkeit mit einer Maske zeigt: Herzogin Camilla (73) ließ sich während ihres Gangs zur National Gallery in London mit einem Mund-Nasen-Schutz ablichten. In den letzten Tagen und Wochen keimte immer wieder Kritik an den britischen Royals auf, da unter anderem auch ihr Mann Prinz Charles (71) und sie selbst bei öffentlichen Auftritten auf den Corona-Schutz verzichteten.