Angehörige müssen im Münchenstift einen Besuchstermin vereinbaren

In den Münchenstift-Häusern läuft das so: Man ruft im jeweiligen Haus an, reserviert für einen bestimmten Tag einen 30-Minuten-Termin und trifft sich dann zum Fensterln.

"Damit möglichst viele kommen können, haben wir die Cafeterias und Foyers umgebaut und teilweise auch im Garten zusätzliche 1,50 Meter lange Treffpunkt-Tische aufgebaut", erklärt Sigi Benker. "In jedem Haus können so rund sechs Besucher pro halbe Stunde kommen, das sind an einem Samstag oder Sonntag je nach Haus 70 bis 80 Besucher." Nach dem Muttertagssonntag wird es werktags Besuchszeiten ab dem frühen Nachmittag geben.

Lesen Sie auch: Deutsche Eiche - Besitzer schildern die Lage