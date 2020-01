Sechzig trainiert bis Sonntag geheim

Rieder hatte sich Anfang Dezember im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach am Knie verletzt und war seitdem ausgefallen. Auch das Trainingslager der Löwen in La Manga verpasste der 26-Jährige, um in München ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren zu können.