6.400 Euro aus Uni-Schließfach verschwunden

Der Uni-Gasthörer C. hatte das Geld abgehoben, um ein Auto zu kaufen. Er trug es im Geldbeutel. Am 28. März war er zunächst in der Bibliothek, traf dann gegen Abend die erwähnte Bekannte. Beide entschieden sich spontan, in der Nähe essen zu gehen. Paul C. fühlte sich unwohl mit so viel Geld in der Tasche. Also nahm er 60 Euro heraus und verstaute den Rest, 6.400 Euro, im Münz-Schließfach 526 der Uni-Institute an der Schellingstraße 3.