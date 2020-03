Schickhart: "Die Fans sind die Lösung"

Zudem brachte Schickhardt in der Livesendung "Sport im Dritten" ein bundesweites Stadionverbot für Übeltäter ins Gespräch. "Das Verbandsrecht kann ein bundesweites Stadionverbot aussprechen. Das ist ein sehr scharfes Schwert", so der Hopp-Anwalt. Schickhardt, der in den vergangenen Jahren mehrere Bundesliga-Klubs bei Verhandlungen vor dem DFB-Sportgericht vertrat, sprach sich für Modelle wie das "Kick it out" in Großbritannien aus, wo zum Beispiel rassistische Vorfälle angezeigt werden können.