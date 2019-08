Holzkirchen - Gefährlicher Heimweg: Nach einer Geburtstagsfeier ist ein betrunkener 17-Jähriger in Oberbayern über die Autobahn A8 gelaufen. Die Polizei brachte ihn in Sicherheit. "Zufällig war in der Nacht zum Donnerstag ein Streifenwagen an dieser Stelle unterwegs", teilten die Beamten mit.