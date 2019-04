Feuer in Kathedrale Notre-Dame: Queen Elizabeth II. ist "zutiefst betrübt"

In einer Nachricht an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (41) drückt Queen Elizabeth II. (92) ihre Bestürzung über das verheerende Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame aus. Ihr Mann Prinz Philip (97) und sie seien "zutiefst betrübt, die Bilder des Feuers zu sehen", das die Kathedrale umschlossen habe.