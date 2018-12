Nach ernüchternder Hinrunde Kahn erklärt: Deshalb ist der FC Bayern weiter Meister-Favorit

Im Interview mit "DAZN" und "Spox" erklärt Ex-Bayern-Torwart Oliver Kahn, weshalb es beim Branchenprimus in dieser Spielzeit nicht immer optimal lief. "Es ist ein typisches Phänomen bei einer Spitzenmannschaft, dass irgendwann die Motivation in der Bundesliga ein bisschen weniger wird. Das hängt nicht nur mit den sechs Meisterschaften in Folge zusammen, sondern auch mit der Weltmeisterschaft", so der 49-Jährige.