In der letzten Saison in der Regionalliga Bayern sei bei den Löwen ein "besonderer Geist entstanden, den man in ganz Giesing spüren konnte und der dieses Stadtviertel einfach ausmacht", erklärte der Stadtvater in seinem Glückwunschschreiben an Oberlöwe Robert Reisinger. Und weiter: "Die Löwen und Giesing gehören einfach zusammen."