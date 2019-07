Kühnen über Zverev: "Man spricht über- statt miteinander"

Juristischer Streit mit dem Ex-Manager, der Vater, der offenbar nicht völlig gesund ist und ein VIP-Trainer, der nur sporadisch an seiner Seite ist – klingt nicht so, als würden sich Zverevs Probleme so schnell lösen lassen.

Ich kann das nur von außen betrachten. Mein Eindruck: Man spricht über- statt miteinander. Das ist problematisch. Und die Trainer-Geschichte um Ivan Lendl? Ich höre hier und da etwas, aber ich weiß nicht, was an den Spekulationen dran ist. Aus Zverevs Sicht landet all das ja im selben Topf.