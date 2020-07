40 neue Radwege: Die ersten 20 Straßen, die radlfreundlich umgebaut werden sollen, sind beschlossen. 20 weitere sollen noch folgen. Gebaut ist jedoch noch kein einziger! "Wir wollen jetzt endlich Bagger sehen", fordert Radentscheid-Sprecherin Katharina Horn.

Grünen-Stadträtin Gudrun Lux sagt: "Für die Umsetzung des Radentscheids wurden 30 Stellen beschlossen – bis heute ist keine einzige besetzt."

Stadtrat Andreas Schuster (SPD), auch im Lenkungskreis des Radentscheids, gibt auf AZ-Anfrage bekannt: "Unsere SPD-Volt-Fraktion hat diese Woche nachgehakt – die Stellen werden in Kürze ausgeschrieben." Für ihn sei das "der Knackpunkt für die schnellstmögliche Umsetzung des Radentscheids".

Forderung: Mehr Radl-Parkplätze und sicheres Radlnetz

Radl-Parkplätze: "In München braucht es mehr gscheite Abstellmöglichkeiten fürs Radl", findet Gudrun Lux. Die Grünen-Stadträtin will deshalb eine große Radl-Parkhaus-Offensive. Ihre Forderung: An allen Fernbahnhöfen in der Stadt soll es Radl-Parkhäuser geben. "Mehrstöckig, hell, bewacht und mit einer Service-Station für kleinere Reparaturen", so stellt Lux sich die Radl-Parkhäuser vor.

Radlnetz: Martin Hänsel vom Bund Naturschutz fordert: "Ohne ein durchgängiges, sicheres Wegenetz für Radler bleiben Einzelaktionen nur Feigenblätter." Deshalb soll der Radentscheid spätestens im Jahr 2025 komplett umgesetzt sein.

