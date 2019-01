Nach drei Jahren Pause "The Voice Kids": Lena Meyer-Landrut kehrt auf den Coach-Stuhl zurück

Drei Jahre machte Sängerin Lena Meyer-Landrut (27, "Crystal Sky") Pause, jetzt kehrt sie auf den Coach-Stuhl bei der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" zurück. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, wird sie neben Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (47) von The BossHoss und Sängerin Stefanie Kloß (34) Platz nehmen, die allesamt ihr "The Voice Kids"-Debüt feiern. Komplettiert wird die Riege von Titelverteidiger Mark Forster (34), der bereits zum fünften Mal in Folge teilnehmen wird. Damit gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal vier Teams.