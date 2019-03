Der Beitrag des Investors endet mit einer Aufforderung: "Und jetzt feiert diesen Derbysieg, Löwen!" Es sind freudige Tage beim TSV 1860 - eigentlich. Denn es gab einen Haken - zumindest aus Sicht des Investors. So stimmte die Westkurve noch während der ersten Halbzeit lauthals das Scheichlied an - auch das hatte es lange nicht mehr in Giesing gegeben.