"Wir haben es einfach nicht geschafft, aus diesem Loch rauszukommen. Das darf uns nicht passieren", kritisierte Paul Zipser die vielen ziellosen Einzelaktionen. "Wir dürfen jetzt nicht rumheulen", appellierte Zipser an seine Teamkollegen: "Es ist fast egal, gegen wen wir spielen. Wir haben es uns jetzt ein bisschen schwerer gemacht."

Beim täglichen Videotelefonat am Nachmittag mit seiner Frau und seinen bald vier Jahre alten Zwillingen Alexis und Emily, die ihm vom ersten Tag in der Kita nach der Corona-Zwangspause berichteten, hatte zumindest King sein Lachen wiedergefunden. "Ich vermisse Sie jeden Tag", sagte der 35-Jährige, der sich wie alle Spieler – so wie es das Hygiene- und Sicherheitskonzept aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorsieht – auch von seiner Familie im Hotel komplett abschotten muss.

Wenn er seine Ziele mit Bayern noch erreichen will, wird sich daran auch in den nächsten beiden Wochen nichts ändern. Genau dafür wollen King und Co. am Mittwoch jedenfalls kämpfen.

