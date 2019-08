"Mondscheinsiedlung": Kriegsflüchtlinge bauen Häuser nach Feierabend

Am Rand der Stadt haben ganze kleine Siedlungen aus der Nachkriegszeit überlebt. Unter dem Namen "Mondscheinsiedlung" sind sie bekannt, da die Kriegsflüchtlinge ihre Häuser nach Feierabend, also im Mondschein, und ohne offizielle Berechtigung bauten. Die sogenannte Trinkl-Siedlung in Moosach ist erst seit 2002 ein anerkanntes Viertel. Die Bewohner der Siedlung Am Dratfeld sind die letzten Münchner, deren Bauten im Jahr 2016 mit einem Stadtratsbeschluss anerkannt wurden. Weitere "Mondscheine" gab es Am Hierlbach bis 2015 in Bogenhausen.