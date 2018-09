Die SPD will sich aber nun offenbar nicht länger von Veranstaltungen ausladen lassen, in denen es um Themen geht, für die sei seit ihrer Gründung stehen will. Wie eben bezahlbares Wohnen. Also macht sie ihre eigene Veranstaltung: Die Münchner SPD hat ein Papier aufgesetzt mit den zwölf wichtigsten Forderungen, die sie dazu hat.