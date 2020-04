Nach dem Tod von Jörn Kubicki Appell in Corona-Zeiten: Veronica Ferres trauert um zwei Freunde

Schwere Zeiten auch für Veronica Ferres (54, "Das Superweib"). Die Schauspielerin postete ein Bild von sich, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, (66, SPD) und dessen an Covid-19 verstorbenen Lebensgefährten Jörn Kubicki (1965-2020) auf Instagram. Dazu schrieb sie in eindringlichen Worten: "Ich habe in einer Woche zwei gute Freunde verloren. Vor neun Tagen starb Jörn - ein großartiger Mann, den ich sehr vermisse."