Iris Klein in TV Doku Nach Tod von Costa Cordalis: "Für Sophia waren wir alle stark"

In der zweiten Staffel der Sat.1-Dokuserie "Promis privat" (ab 29. Juli immer montags bis freitags um 18 Uhr) lassen sich Promis wie Melanie Müller (31), Joey Heindle (26) oder Yeliz Koç (25) bei entscheidenden Wendepunkten und Neuanfängen in ihrem Leben von Kameras begleiten. Auch Iris Klein (52), die Mutter von Daniela Katzenberger (32), gewährt einen Einblick in ihr neues Leben mit ihrem Ehemann Peter auf der Insel Mallorca.