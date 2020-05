München - Am Montag bleibt die Küche kalt. Matthias Jaist würde ja gerne sein Münchner Schnitzel oder das Gemüsecurry machen, aber um 15 Uhr ist immer noch kein Gast in seinem Bistro Pfundig in der Lindwurmstraße 95a gewesen. In dem ruhigen Innenhof vermuten Auswärtige nicht eine solche Gastroperle, aber die Menschen aus dem Viertel schätzen ihr Pfundig und kommen normalerweise eifrig. Normal ist aber derzeit nichts. "Es haben schon ein paar Gäste angerufen und gefragt, ob ich auf habe“, sagt Jaist.