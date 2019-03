Nach dem Gottschalk-Schock Promi-Ehen: "Das ist ein nicht zu unterschätzender Stress"

Ist die Gefahr des Scheiterns bei einer Beziehung im Rampenlicht der Entertainment-Branche größer?

Eva Wlodarek: Prominente unterscheiden sich in ihrer Beziehung kaum von anderen Paaren. Auch bei ihnen geht es um Liebe, Sex, Anerkennung und Emotionen. Allerdings spielt sich das weitgehend vor den Augen der Öffentlichkeit ab, und das ist ein nicht zu unterschätzender Stress. Hinzu kommt, dass man in der Unterhaltungsbranche oft voneinander getrennt ist. Liebe braucht aber Nähe. Last but not least sind die Versuchungen meist größer als bei anderen Paaren.